ДСНС отримала від Франції другий пакет допомоги на суму більш ніж 1,7 млн євро

ДСНС 22 квітня отримала другий пакет допомоги від Франції. Цей вантаж має вагу більш ніж 50 тонн і коштує понад 1,7 млн євро. Його збирали в усіх французьких громадах.

Участь у церемонії передачі взяв посол Франції Етьєн де Понсен, повідомили в ДСНС. Українські рятувальники отримали сертифікат на 23 одиниці пожежно-рятувальної та іншої техніки і обладнання.

"Конвой був сформований у тісній співпраці з українською стороною та повністю відповідає потребам. Пан Посол підкреслив, що Франція залишається надійним партнером України у цей важкий час і невдовзі рятувальникам буде передано також і третю частину необхідної допомоги", – зазначили в ДСНС.

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян зауважила, що рятувальники поряд із буденною роботою працюють над ліквідацією негативних наслідків війни, зокрема розмінуванням.

"Увесь світ бачить, на що російські найманці перетворили наші пожежні частини, як розграбували та знищили нашу техніку", – повідомив також заступник голови ДСНС Сергій Трегубенко.

За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 116 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки ДСНС, а ще 204 одиниці вкрали.

Нагадаємо, 28 березня Україна отримала від Франції рятувальну техніку та обладнання для ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж та рятування людей. Французи передали 27 одиниць техніки, рятувальне обладнання та майно.