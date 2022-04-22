Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
ГоловнаСвіт

ДСНС отримала від Франції другий пакет допомоги на суму більш ніж 1,7 млн євро

Крім обладнання, українські рятувальники матимуть нову техніку. 

ДСНС 22 квітня отримала другий пакет допомоги від Франції. Цей вантаж має вагу більш ніж 50 тонн і коштує понад 1,7 млн євро. Його збирали в усіх французьких громадах. 

Участь у церемонії передачі взяв посол Франції Етьєн де Понсен, повідомили в ДСНС. Українські рятувальники отримали сертифікат на 23 одиниці пожежно-рятувальної та іншої техніки і обладнання. 

"Конвой був сформований у тісній співпраці з українською стороною та повністю відповідає потребам. Пан Посол підкреслив, що Франція залишається надійним партнером України у цей важкий час і невдовзі рятувальникам буде передано також і третю частину необхідної допомоги", – зазначили в ДСНС. 

Заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян зауважила, що рятувальники поряд із буденною роботою працюють над ліквідацією негативних наслідків війни, зокрема розмінуванням. 

"Увесь світ бачить, на що російські найманці перетворили наші пожежні частини, як розграбували та знищили нашу техніку", – повідомив також заступник голови ДСНС Сергій Трегубенко.

За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 116 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки ДСНС, а ще 204 одиниці вкрали.

Нагадаємо, 28 березня Україна отримала від Франції рятувальну техніку та обладнання для ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж та рятування людей. Французи передали 27 одиниць техніки, рятувальне обладнання та майно. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також