Тільки Зеленському і Тихановській: німці передумали вручати "Премію ЗМІ за свободу" російській журналістці

Йдеться про Марину Овсяннікову, яка нібито в прямому ефірі влаштувала "протест" проти вторгнення РФ в Україну.

Організаційний комітет німецької "Премію ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien") змінив рішення щодо цьогорічних лавреатів. Нагороджувати редакторку російського пропагандистського "Первого канала" Марину Овсяннікову, яка нібито в прямому ефірі влаштувала "протест" проти вторгнення РФ в Україну, німці передумали.

Про це повідомив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Нагороду отримають Володимир Зеленський та Світлана Тихановська. Нагороду вручить голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті", – написав Вячорка у фейсбуці вдень 22 квітня.

Напередодні медіагрупа Weimer Media Group (WMG) повідомила, що президент України Володимир Зеленський, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та російська журналістка Марина Овсяннікова отримають німецьку "Премію ЗМІ за свободу". Нагорода цього року присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі.

Як повідомляла "Німецька хвиля", церемонія нагородження мала відбутися 22 квітня у рамках організованого WMG саміту пам'яті Людвіґа Ергарда у комуні Гмунд-ам-Тегернзе у федеральній землі Баварія. Її мав провести голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер.

"Українці, білоруси та росіяни стоять на передовій боротьбі проти зла, проти війни та тиранії у Східній Європі та мужньо захищають свою, а також нашу свободу. Словами, справами, великою відвагою та своїми життями", – зазначалося в обґрунтуванні журі.

Як повідомляв український Інститут масової інформації, німецьке видання Die Welt найняло на посаду кореспондентки колишню редакторку російського пропагандистського "Первого канала" Марину Овсяннікову, яка нібито в прямому ефірі влаштувала "протест" проти вторгнення РФ в Україну.

На початку березня Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми "Время" зайшла в студію з плакатом "Ні війні". Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова наразі активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про "необхідність" зняття з РФ санкцій.

14 квітня в Берліні українські активісти вимагали від медіагрупи Die Welt звільнити колишню редакторку російського пропагандистського "Первого канала" Марину Овсяннікову.

У 2022-му "Премію ЗМІ за свободу" присуджують увосьме. Її вручають громадським діячам, які, на думку журі, особливо прихильні до свободи вираження думок, соціальної взаємодії, політичного діалогу та демократії. Серед володарів нагороди – ексканцлер Австрії Себастіан Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та нинішній міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.