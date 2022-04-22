Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
ГоловнаСвіт

Ще 147 росіян потрапили під санкції Австралії

Серед них - дочки Путіна, а також та дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Ще 147 росіян потрапили під санкції Австралії
Парламент Австралії
Фото: aph.gov.au

Австралія запровадила санкції проти ще 147 російських громадян, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ та торгівлі країни.

Обмеження стосуватимуться 144 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, а також Марії Воронцової та Катерини Тихонової, які в документі австралійського міністерства названі "дочками президента Росії" Володимира Путіна, та Катерини Винокурової, яка названа "дочкою глави МЗС Росії" Сергія Лаврова.

Тепер загальна кількість росіян, які потрапили під дію австралійських санкцій, зросла до 750.

Особам, щодо яких запровадили санкції, заборонять в'їзд до Австралії, заморозять активи та заборонять укладати будь-які фінансові угоди в країні.

Як сказав очільник МЗС Австралії Маріс Пейн, його держава "продовжить вводити обмежувальні заходи проти тих, хто несе відповідальність за агресію Росії на адресу України або має важелі впливу в країні".

Нагадаємо, нещодавно Австралія запровадила санкції проти Газпрому, РЖД, КамАЗу. А в березні країна застосувала обмежувальні заходи проти Лукашенка, його родини та російських пропагандистів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також