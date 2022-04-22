Ще 147 росіян потрапили під санкції Австралії

Серед них - дочки Путіна, а також та дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Австралія запровадила санкції проти ще 147 російських громадян, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ та торгівлі країни.

Обмеження стосуватимуться 144 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, а також Марії Воронцової та Катерини Тихонової, які в документі австралійського міністерства названі "дочками президента Росії" Володимира Путіна, та Катерини Винокурової, яка названа "дочкою глави МЗС Росії" Сергія Лаврова.

Тепер загальна кількість росіян, які потрапили під дію австралійських санкцій, зросла до 750.

Особам, щодо яких запровадили санкції, заборонять в'їзд до Австралії, заморозять активи та заборонять укладати будь-які фінансові угоди в країні.

Як сказав очільник МЗС Австралії Маріс Пейн, його держава "продовжить вводити обмежувальні заходи проти тих, хто несе відповідальність за агресію Росії на адресу України або має важелі впливу в країні".

Нагадаємо, нещодавно Австралія запровадила санкції проти Газпрому, РЖД, КамАЗу. А в березні країна застосувала обмежувальні заходи проти Лукашенка, його родини та російських пропагандистів.