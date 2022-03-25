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Австралія впровадила санкції проти Лукашенка, його родини та російських пропагандистів

Під обмеження потрапили дружина і син білоруського диктатора. 

Австралія впровадила санкції проти Лукашенка, його родини та російських пропагандистів
Фото: belta.by

Уряд Австралії затвердив новий санкційний пакет проти 22 російських пропагандистів і дезінформаторів, білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та його родичів. 

Про це повідомили на сайті міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн. Зазначається, що обмежувальні заходи є частиною цілеспрямованих зусиль, спрямованих на те, щоб Росія та її поплічники припинили незаконне та нічим не спровоковане вторгнення в Україну і заплатили за це високу ціну. 

Під санкції потрапили старші редактори RT, Фонду стратегічної культури, InfoRos і NewsFront. 

Австралія в кількох санкційних пакетах вжила обмежень щодо 32 прокремлівських пропагандистів, які намагаються виправдати незаконне вторгнення Путіна в Україну.

"Влада Білорусі на чолі з Лукашенком продовжує надавати стратегічну підтримку Росії та її збройним силам в нападі на суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначили в австралійському МЗС.

Санкцій вжито щодо дружини білоруського диктатора Галини та сина Віктора Лукашенка, який раніше мав керівну посаду в секторі національної безпеки Білорусі. 

"Оголошені санкції є додатковими до тих, які були застосовані раніше стосовно 13 білоруських фізичних та юридичних осіб, включно з міністром оборони Віктором Хреніним, які зіграли важливу стратегічну роль для Росії, дозволивши РФ здійснювати атаки з Білорусі", – додали в австралійському уряді.

МЗС підкреслює, що білоруська влада дозволила збройним силам РФ тренуватися у своїй країні за кілька тижнів до вторгнення, дозволила Росії запускати балістичні ракети зі своєї території, пропускає важке озброєння і танки, надала пункти дозаправки для військових літаків і зберігає озброєння і техніку РФ. 

Після розвʼязання повномасштабної війни Росії проти України Австралія ухвалила вже декілька антиросійських санкційних пакетів: проти російських військових офіцерів і пропагандистів, олігархів, керівництва РФ включно з Путіним. Обмеження включають блокування активів, цільові фінансові санкції проти збройних сил Російської Федерації, а також цільові обмеження та заборону на поїздки.

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