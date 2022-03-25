"Антонов" пропонує заснувати міжнародний фонд для відродження літака "Мрія"

Для цього є конструкторська та науково-технічна документація.

Державне підприємство "Антонов" пропонує започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Реквізити фінансової підтримки для всіх бажаючих також опубліковані на сторінці ДП у фейсбуці.

Ан-225 "Мрія" є найбільшим літаком за масою перевезення вантажів та унікальним за своїми параметрами. За понад 30 років експлуатації він показав можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак.

"На Ан-225 встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Крім цього, Ан-225 має можливість здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів та ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі", – йдеться у повідомленні.

Колектив ДП "Антонов" вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного з символів сучасності і приступити до відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія". Зазначається, що для цього є конструкторська та науково-технічна документація.

Нагадаємо, Росія знищила літак АН-225 "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. В "Укроборонпромі" повідомляли, що відновлення літака коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу.

Пізніше російські окупанти також обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов" на проспекті Перемоги в Києві.

Ан-225 "Мрія" - це найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами літак. На ньому встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Крім широко відомих перевезень вантажів цивільного та гуманітарного призначення, літак має можливості здійснення в польоті горизонтального старту космічних кораблів і ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі.