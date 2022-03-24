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Борис Джонсон про зброю для України: у нас є засоби, а у них є потреба

За словами британського прем’єра, Альянс має можливості збільшити поставки зброї

Борис Джонсон про зброю для України: у нас є засоби, а у них є потреба
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії. 

Про це повідомляє на The Guardian.

За словами британського прем’єра, Альянс має можливості збільшити поставки зброї.

«У нас є засоби, а у них є потреба», – заявив Борис Джонсон.

У свою чергу президент США Джо Байден заявив, що вітає кроки союзників з надання оборонної підтримки Україні.

Він нагадав, що США передають Україні збройну допомогу на суму 1 млрд доларів, яка включає зенітні установки, протитанкову зброю, безпілотники та боєприпаси. 

«Разом ми маємо намір знайти додаткове обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні», – заявив президент США.

Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон повідомив, що Велика Британія передасть Україні 6000 ракет, зокрема протитанкові гранатомети та високошвидкісні протиповітряні засоби Starstreak.

Президент Зеленський у виступі на саміті НАТО закликав надати Україні по 1% літаків і танків Альянсу.

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