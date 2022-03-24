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Майже половина білорусів виступають за негайне виведення військ РФ з території країни, - дослідження "Chatham House"

67% білорусів проти обстрілів України з території Росії.

Майже половина білорусів виступають за негайне виведення військ РФ з території країни, - дослідження "Chatham House"
Фото: EPA/UPG

Майже половина опитаних білорусів виступає за негайне виведення військ РФ з території України. Про це свідчать результати дослідження «Chatham House». Опитування було проведено 5-14 березня.

39% опитаних заявили, що російські війська мають негайно вивести з території РБ.

Крім того, білорусам поставили питання про їхнє ставлення до обстрілу України з території РБ. 67% заявили, що вони категорично проти.

Також, за результатами опитування, 60% білорусів очікує на погіршення умов життя у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну.

Результати опитування представив Григор Астапеня, директор «Білоруської ініціативи» Chatham House.

«Chatham House опитав 896 респондентів з 5 по 14 березня 2022 року. Вибірка відповідає структурі міського населення Білорусі та скоригована за статтю, віком, розміром населених пунктів та рівнем освіти.

Опитування було проведено за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI), що практично означає, що вибірка була обмежена до користувачів інтернету. Хоча згідно з різними джерелами, 75-82 відсотки населення Білорусі використовує інтернет, інтернет-користувачі більш економічно та соціально активні.

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