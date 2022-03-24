Членство в Міжнародній асоціації адвокатів зупинятимуть через підтримку воєнних злочинів Росії в Україні

Міжнародна асоціація адвокатів (International Bar Association) з перших днів війни засудила агресію Росії проти України і постійне порушення РФ міжнародного права.

Про це повідомило Міністерство юстиції України з посиланням на президента асоціації Стенфорда Мойо.

“Цей акт президента Путіна є переломним моментом, який безперечно порушує міжнародне право. Держави-члени Організації Об'єднаних Націй з 1945 року погодилися, що територія повинна переходити з рук у руки лише за згодою. Це правило є центром підтримки міжнародного правопорядку між державами. IBA, заснована для захисту та підтримки верховенства права, рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну”, – сказав Мойо.

Виконавчий директор IBA Марк Елліс наголосив, що міжнародне право є чітким і абсолютним: державі заборонено застосовувати силу або погрозу силою проти іншої держави.

“Це робиться для того, щоб не порушувалися територіальна цілісність і політична незалежність держави. Усі випадки застосування сили однією державою проти іншої, незалежно від тяжкості чи цілей, є порушенням. Цей захисний принцип є непорушним і є однією з найбільш фундаментальних норм міжнародного права. Існують лише два основних винятки з цього принципу – держава діє в порядку самооборони або діє відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН. Жоден з цих двох винятків не застосовується до дій Росії проти України”, – додав він.

Міжнародна асоціація адвокатів також беззастережно підтримує рішення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про початок розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людства в Україні.

Крім того, IBA доєдналася до 42 країн, які звернулися до МКС у зв’язку з імовірними військовими злочинами, скоєними під час її вторгнення в Україну.

“Нарешті, будь-яка російська фізична особа або член асоціації адвокатів IBA, яка виступає проти фундаментальних правових принципів, тепер підлягає процесу виключення або призупинення через поведінку, яка підриває основні цінності Асоціації. Пан Мойо назвав це дуже потужним кроком Асоціації і запевнив, що IBA підтримує Україну, щоб протистояти жорстоким діям Росії проти України, ї буде це робити до тих пір, поки агресія Росії не закінчиться”, – зазначили у Мін’юсті.

Міжнародна асоціація адвокатів є головною організацією для практиків міжнародного права, асоціацій адвокатів і юридичних товариств. Організація була створена в 1947 році, невдовзі після створення Організації Об’єднаних Націй.IBA співпрацює у широкому спектрі новаторських міжнародних проектів з Організацією Об’єднаних Націй, Європейським парламентом, Радою Європи, Співдружністю, Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), Світовою організацією торгівлі, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк та інші.