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Сейм Польщі визнав Путіна воєнним злочинцем

Польща рішуче засуджує злочини, вчинені російськими військовими на території суверенної України.

Сейм Польщі визнав Путіна воєнним злочинцем
Голосування у Сеймi, 17 листопада
Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації, та визнав Владіміра Путіна воєнним злочинцем. Таку резолюцію сьогодні ухвалив польський парламент, повідомляє українська служба Польського радіо.

Резолюцію прийнято шляхом акламації, тобто, без поіменного голосування.

"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Владіміра Путіна", – сказано в резолюції.

Сейм закликає всі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді, а також використовувати свої повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, членами яких вони є, з метою притягнення до відповідальності Владіміра Путіна, членів Ради безпеки росії та командувачів збройними силами російської федерації за вчинення цих злочинів.

"Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Владіміра Путіна Сеймом Республіки Польща та міжнародною спільнотою військовим злочинцем", - сказано в ухвалі.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден у одній із своїх промов назвав Путіна кривавим диктатором і головорізом.

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