Путін украв промову Геббельса “Про тотальну війну”

Подібність змісту, стилю повідомлень і структури текстів обох промов вказують на те, що звернення Путіна 21 та 24 лютого - це одна промова у двох частинах, якщо її порівнювати з текстом головного нацистського пропагандиста.

Путін краде промови в нацистських злочинців. Вісім років тому аналітики помітили , що після захоплення російськими військами Криму він повторив промову Гітлера по окупації Судет у 1939 р. Тоді це можна було списати на випадковість. Не може бути випадковістю те, що телезвернення Путіна 21 та 24 лютого 2022 р. – це переказ однієї зі знакових промов міністра нацистської пропаганди Й. Геббельса “Про тотальну війну”, яку він виголосив після поразки німецьких військ під Сталінградом. Під час виступу Геббельс закликав німців до “тотальної війни” до переможного кінця.

Фото: ukrinform.ua

Варто сказати, що у президентського спічрайтера зловісне почуття гумору. Геббельс виголосив промову “Про тотальну війну” 18 лютого 1943 р. Путін фактично оголосив війну Україні 21, а наступ почав 24 лютого. Якщо згадати, що іноземні розвідки прогнозували початок війни із середини лютого і до початку березня й озвучували дату початку вторгнення 16 лютого, то напрошується висновок, що спочатку була написана путінська промова, а потім призначена дата початку війни. Якщо до цього факту можна поставитись із сарказмом, то до наступних заледве.

Обидві промови Путіна – це з не дуже творчими поправками на сьогодення скопійована промова Геббельса. У цьому можна переконатися, просто порівнявши їх. Геббельса цитуватиму в російському перекладі для того, щоб обидва тексти можна було зіставити.

Отже, промова Геббельса тривала 109 хвилин. Обидві промови Путіна тривають 90 хвилин по 60 та 30 хвилин відповідно.

Промова Геббельса відома своєю особливою структурою, а саме використанням у звертанні до німців великої кількості запитань, на які вони одностайно реагували у відповідь. У промові Геббельса таких запитань 29. У звертаннях Путіна 21 та 24 лютого їх разом 28.

Геббельс повторив слово “загроза” 24 рази. Путін в обох текстах 15 разів використав слово “загроза”, 1 раз дієслово “угрожать” та 3 рази їхні синоніми “опасность” та “опасный “, тобто разом 19 разів.

Йозеф Геббельс

Геббельс висунув “три тезиса относительно нашей борьбы с большевистской угрозой на востоке”. Путін – “три ключевых пункта”, в яких висловив вимоги до НАТО: “Первое – это недопущение дальнейшего расширения НАТО. Второе – отказ от размещения Альянсом ударных систем вооружения на российских границах. И наконец, возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО”. Геббельс побудував промову на звинуваченні більшовиків і євреїв. Путін - на звинуваченні більшовиків і українців. Геббельс зробив історичний екскурс, розповідаючи про злочинні наміри та небезпеку для Німеччини від більшовиків і євреїв. У путінському тексті - історичний екскурс про давню небезпеку для Росії від більшовиків, США, західних демократій та України.

Геббельс запитував: “Wollt ihr den totalen Krieg? - Вы хотите тотальной войны?” Путін запитав: “Вы хотите декоммунизацию?”

Геббельс починає промову з фрази: “Я буду говорить со всей серьёзностью и открытостью, как того требует данная минута”. Путін: “Говорить придётся обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьёзный”.

Геббельс: “Кризис, с которым мы столкнулись на восточном фронте, достиг своего апогея”. Путін: “Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер”.

Геббельс: “Тотальная война - это требование данной минуты”. Путін: “Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий”.

Геббельс: “Это (большевитско-еврейское порабощение – автор) прямая угроза существованию всех европейских держав”. Путін: “Вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России”.

Геббельс: “Нам угрожает опасность”. “Такова опасность, которая угрожает нам сегодня”. “Опасность угрожает именно сейчас”. “Нам угрожает гигантская опасность”, – слово “загроза” використано 24 рази різних варіаціях. Путін: “Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету”. “Мы чётко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится”. “Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу, о тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны”, – слово “загроза” зустрічається 19 разів у різних варіантах.

Геббельс: “Это (еврейство – автор) угроза Рейху и Европейскому континенту, которая задвигает в тень все прежние угрозы”. Путін: “Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины”.

Фото: EPA/UPG

Геббельс: “Будучи выразителем мнения ведущей нации на континенте, я имею полное право называть опасность опасностью”. Путін: “Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность”.

Геббельс: “У нас хватает смелости для того, чтобы глядеть опасности прямо в лицо, чтобы хладнокровно и беспощадно принимать необходимые меры и затем переходить к решительным действиям с высоко поднятой головой, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает”. Путін: “Уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать ещё одну угрозу для нашей страны”. “Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать”.

Геббельс: “Никогда во время этой войны мы не позволим себе стать жертвой лживой и лицемерной объективности, которая столько раз приносила великие беды немецкому народу на протяжении его истории!” Путін: “Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая «империя лжи»”.

Геббельс: “Десять лет национал-социализма было более чем достаточно, чтобы показать немецкому народу всю серьёзность опасности, которую большевизм представляет на востоке”. Путін: “Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы делали всё возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами”. Геббельс: “Еврейство - это заразная инфекция”. Путін: “Бацилла националистических амбиций никуда не делась, а изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа”.

Геббельс: “Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen , sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig unter vollkommen und radikalster Ausr ... -schaltung (Ausrottung/Ausschaltung) des Judentums entgegenzutreten”. У перекладі з німецької ця фраза звучить так: «Германия, в любом случае, не намерена подчиняться этой еврейской угрозе, а скорее намерена противостоять ей своевременно, если потребуется, с точки зрения полного и наиболее радикального истр ... странения (букв. истребление/устранение) иудаизма". Путін: “Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду”.

Прикладів таких аналогій можна наводити багато. Тож не уникнути висновку, що Путін просто вкрав промову Геббельса та видав її за свою. Телезвернення Путіна – це промова Геббельса, переписана з використанням карти слів, пари словників синонімів і тлумачних словників. З їхньою допомогою просто замінили певні слова та словосполучення в промові міністра нацистської пропаганди на синоніми та синонімічні вирази, компонуючи текст для Путіна. Деякі речення перефразували та адаптували відповідно до основних повідомлень путінської пропаганди.

Фото: EPA/UPG

Частина німецьких істориків вважають, що промова Геббельса “Про тотальну війну” мала вирішальний вплив на фанатизацію німців на останньому етапі війни. “Я запитую у вас: чи довіряєте ви фюреру сильніше, дужче і більш непохитно, ніж раніше? Чи готові ви цілком і повністю йти за ним, куди б він не пішов, і робити все, що потрібно для доведення війни до переможного кінця?” – говорив Геббельс, звертаючись до натовпу з 15000 німців у берлінському Палаці спорту. Коментатори так описують реакцію присутніх: “Багатотисячний натовп підводиться як один, виявляючи безпрецедентний ентузіазм. Тисячі голосів зливаються в один: "Фюрере, наказуй - ми йдемо за тобою!" Палац трясе хвиля вигуків "Хайль!" Наче по команді, піднімаються прапори як найвищий вираз урочистої миті, коли натовп віддає честь фюреру”.

Побудовані на основі промови Геббельса, звернення Путіна, очевидно, мали на меті викликати таку саму реакцію в населення РФ. Мабуть, російські проли так і робили, коли слухали з телевізора записану заздалегідь промову вождя, оскільки, за результатами опитування незалежних соціологів, майже три чверті населення РФ підтримують війну з Україною. Ця цифра свідчить про те, що путінські пропагандисти знайшли ідеальний спосіб, як перетворити росіян на німців часів Другої світової.

У промові 16 березня 2022 р. Путін використав словосполучення “тысячелетняя Россия». Його спічрайтери, мабуть, забули йому сказати, що спочатку був “Тысячелетний Рейх”. Це неофіційна назва гітлерівської Німеччини з 1933 р. (нім. Tausendjähriges Reich). Вона поширилась після того, як її використав Гітлер на Нюрнберзькому з’їзді у вересні 1934 р. Вираз “один народ”, який, як мантру, повторюють Путін і його поплічники і який став створеною пропагандою підставою для нападу, ніяк не стосується України. Це частина гасла Третього рейху. “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. З німецької він перекладається як “Один народ, одна імперія, один фюрер”. Цей та інші нацистські лозунги використовувались нацистською пропагандою для того, щоб примусити німців однаково думати, однаково реагувати та беззаперечно виконувати всі розпорядження Гітлера та залежних від нього чиновників. Це був засіб сформувати “монолітний”, мовою нацистів, народ, свідомість якого перебувала б під повним контролем тоталітарного нацистського режиму.

Фото: EPA/UPG

Сповідуючи культ перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та розпочавши війну з метою денацифікації України, Путін говорить мовою нацистів, краде їхні промови, дає такі самі злочинні накази вбивати людей, які давав Гітлер. На думку спадають слова К.Г. Юнга: “Німеччина завжди була країною психічних катастроф. Тому на практиці нацисти займалися лише формуванням величезних мас і ніколи — формуванням особистості. Спокута, як я вже вказував, лежить лише в повному визнанні своєї провини. "Меа culpa, mea maxima culpa!" Кожна людина, яка втрачає свою Тінь, будь-яка нація, яка увірує у свою непогрішимість, стане здобиччю. Німці знайдуть себе, коли приймуть і визнають свою провину, але інші стануть жертвою одержимості, якщо у своїй огиді до німецької провини забудуть про власні недосконалості”.