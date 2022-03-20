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22 млрд євро: Франція заморозила активи Центробанку РФ

Заморожено кошти на рахунках приватних осіб на суму 150 мільярдів євро.

22 млрд євро: Франція заморозила активи Центробанку РФ
Фото: EPA/UPG

Влада Франції заморозила активи Центробанку Росії на суму 22 мільярди євро.

Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер, інформує TF1.

Також заморожено кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 мільярдів євро. Міністр додав, що на території Франції було заморожено права на нерухомість загальною вартістю "пів мільярда євро", яка належить приблизно 30 росіянам. Також згадують про дві яхти росіян вартістю 150 млн євро.

Ці активи не були вилучені, уточнює Ле Мер. Але їхні власники більше не можуть ними користуватися, їх не можна перепродати чи монетизувати. 

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його державі необхідно готуватися до "війни високої інтенсивності".

Також стало відомо, що 79% жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі схвалюють економічні та фінансові санкції проти Росії.

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