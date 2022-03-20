Борис Джонсон застеріг від спроб нормалізувати відносини з Путіним

"Це означало б ту саму помилку, що у 2014 році".

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що Захід не повинен намагатися «нормалізувати відносини» з президентом Росії Володимиром Путіним після його неспровокованого вторгнення в Україну.

Про це пише Радіо Свобода, цитуючи виступ Джонсона на конференції Консервативної партії 19 березня.

«У світі дехто каже, що нам краще примиритися з тиранією... Я вважаю, що вони глибоко помиляються», – сказав британський прем’єр під час промови в місті Блекпул.

«Намагатися після цього нормалізувати відносини з Путіним, як ми зробили у 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку, і саме тому Путін повинен зазнати невдачі. Це поворотний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням», – сказав він.

Коментар прем’єр-міністра прозвучав тоді, коли міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила газеті The Times, що Кремль, схоже, використовує мирні переговори між Москвою і Києвом як «димову завісу» для більш екстремальних російських військових дій.

«Я дуже скептично налаштована, – сказала Трасс. – Те, що ми бачили, – це спроба створити простір для перегрупування росіян. Їхнє вторгнення йде не за планом».

«Я боюся, що переговори – це чергова спроба відволікти увагу й створити димову завісу. Я не думаю, що ми на етапі переговорів», – додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що пріоритети української делегації на переговорах із Росією - це насамперед завершення війни та відновлення територіальної цілісності нашої країни.