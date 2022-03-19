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Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією

Мова йде про повну блокаду, включно з портами і сухопутною торгівлею.

Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Польща пропонує якомога швидше додати до пакета санкцій проти Росії торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.

"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.

Нагадаємо, повне ембарго на торгівлю з Росією запропонував президент України Володимир Зеленський, під час онлайн-виступу перед лідерами Joint Expeditionary Force – прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і керівниками країн Балтії та Північної Європи. Також він закликав додати до санкційного списку повне відключення російських банків від SWIFT та визнання російської держави державою-терористом.

Зазначимо, що США теж розглядають можливість повного ембарго на торгівлю з Росією.

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