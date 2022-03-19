І брешуть, що це міни ВМС України.

Російські окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси, та натомість самі збрехали, що це українські міни, які відірвало через шторм.

Про це у своєму Facebook повідомив керівник проектів в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Наголошується, що морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18 березня, йдеться про наступне:

“За інформацією, оголошеною гідрографічною службою ЧФ, через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ (близько 420 мін), відірвані. Прохання дотримуватися особливої обережності при плаванні судів в південно-західній і північно-західній частинах Чорного моря через вірогідність підривання на мінах, що дрейфують”, - йдеться в оприлюдненій заяві ворога.

Клименко наголошує, що це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря Постійної мінно-тральної групи НАТО, вказав він.

“Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі, підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював”, - наголосив Клименко.

Нагадаємо, що Босфор — протока завдовжки 30 км у Туреччині, що з'єднує Чорне та Мармурове моря. Разом з протокою Дарданелли Босфор утворює один з найважливіших морських транспортних шляхів, що з'єднує акваторії Чорного та Середземного морів.

Нагадаємо, що 14 березня міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська заблокували узбережжя Чорного моря України, відрізавши її від міжнародної морської торгівлі.