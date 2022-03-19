Зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

В результаті ворожих обстрілів Макарова на Київщині загинули семеро мирних жителів. Ще п'ятеро осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліцейські працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.

Нагадаємо, 27 лютого мешканці Макарова повідомили про пересування російських танків через селище у напрямку до Києва. Станом на полудень 2 березня Збройні сили України на окремих напрямках почали перехоплювати ініціативу і того ж дня звільнили Макарів від окупантів.