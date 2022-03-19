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Евакуація з Маріуполя: до Запоріжжя вранці прибули пів тисячі людей

Тих, хто хоче одразу продовжити евакуацію, відправлять на вокзал.

Евакуація з Маріуполя: до Запоріжжя вранці прибули пів тисячі людей

Уранці в суботу, 19 березня, до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатись до Бердянська. 

Про це повідомив у телеграмі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Це близько 500 людей. Тих, хто хоче одразу продовжити евакуацію, відправлять на вокзал", - зазначив він. 

Маріупольців, охочих перепочити в Запоріжжі, розміщують у дитячих садочках. Вони продовжать евакуацію пізніше.

Напередодні Тимошенко повідомив, що в суботу, 19 березня, продовжить працювати гуманітарний коридор евакуації за маршрутом Маріуполь - Мангуш – Токмак – Василівка - Кам’янське – Запоріжжя. Коридор відкритий для приватного автотранспорту. 

У Мангуші усім маріупольцям, які виходять з міста, надається необхідна допомога. Організовано підвезення людей автобусами до Бердянська. Також направлено дві фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянськ.

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