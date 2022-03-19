На 19 березня погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів

Будуть також включені фури з продуктами харчування для пунктів допомоги жителям Маріуполя в Бердянську.

Віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що на суботу, 19 березня, погоджено роботу 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів і доставки гуманітарної допомоги.

Про це розповіла вона на брифінгу в суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, із міста Маріуполя до Запоріжжя виїхала колона для перевезення маріупольців, які чекали на евакуацію в Бердянську.

"Також в автобуси сьогодні будуть включені фури з продуктами харчування для пунктів допомоги жителям Маріуполя в Бердянську. В місті Мангуш усім маріупольцям, які їдуть сюди, зокрема й пішки, надають необхідну допомогу. Відсьогодні автобусами їх почнуть довозити до Бердянська", – розповіла вона.

У Київській області маршрут із села Бервиця до Броварів. Із селища люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубіж у бік вулиці Радгоспної, де на них чекають автобуси. Весь маршрут: Бервиця-Мокрець-Заворичі-Калита-Семиполки-Літки-Рожни-Пухівка-Зазим'я-Бровари.

Також погоджено маршрут із міста Буча до селища Білогородка: Буча-Ворзель-Михайлівська Рубежівка-Забуччя-Дмитрівка-Капітанівка-Стоянка-Гореничі-Білогородка.

Маршрут із селища Богданівка до Броварів: Богданівка-Нова Богданівка-Рудня-Літки-Рожни-Пухівка-Зазим'я-Бровари.

Маршрут із міста Бородянка до міста Біла Церква: Бородянка-Пісківка-Біла Криниця-Кочерів-Брусилів-Фастів-Біла Церква.

У Луганській області - маршрут із міста Лисичанська до Бахмута та з міста Сєверодонецьк до Бахмута: Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк. Із міста Рубіжне - Бахмут: Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне. З міста Попасна до міста Бахмут і зворотний: Бахмут-Попасна.

Крім того, планується доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсона.

Нагадаємо, що 18 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 9 145 людей. Зокрема з Авдіївки та Вугледара на Донеччині евакуювали понад дві сотні мирних жителів.