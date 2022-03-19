Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

​​Укрзалізниця повернула з Білорусі в Україну останніх чотирьох машиністів із 12

Коли почалась війна, на території Росії та Білорусі було 12 українських машиністів.

​​Укрзалізниця повернула з Білорусі в Україну останніх чотирьох машиністів із 12
Фото: Telegram

Укрзалізниця успішно повернула в Україну останніх чотирьох машиністів, які вимушено залишалися на території Білорусі упродовж 23 днів повномасштабного військового вторгнення Росії.

Про це повідомив голова управління УЗ Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

"Річ у тому, що до війни локомотиви УЗ щодня заїжджали до Росії та Білорусі з вантажними поїздами та повертались назад. Коли почалась війна, на території Росії та Білорусі було 12 українських машиністів. Вісім машиністів ми правдами і неправдами повернули в перші ж дні війни. Останні четверо машиністів провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні ми зустріли їх на кордоні з Польщею і веземо додому, в Україну", - написав Камишін.

Голова УЗ подякував усім, хто планував і відпрацьовував цю спецоперацію.

"Завдяки білоруським залізничникам за людяне ставлення до наших людей... Я ще раз переконуюсь, що серед білорусів залишилися чесні люди, особливо серед залізничників. Ми вже на території України. Під ранок хлопці будуть вдома", - додав він.

Нагадаємо, раніше білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що з 19 березня залізничні шляхи на півдні країни (у Гомельській і Брестській областях) охоронятимуть спецпризначенці внутрішніх військ. Патрульні будуть ходити в цивільному, матимуть зброю та рації з GPS-трекерами. Розміщення планується в наметах біля залізничної інфраструктури.

Ця новина пов’язана з небезпекою диверсій на залізниці, які після російського вторгнення в Україну час від часу організовують громадяни Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також