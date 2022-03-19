Зеленський: ​"Настав час зустрічатися. Інакше втрати РФ будуть такими, що їй не вистачить кількох поколінь, щоб піднятися"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що змістовні переговори про мир і безпеку для України - це єдиний шанс для Російської Федерації зменшити шкоду від власних помилок.

Про це він заявив у відеозверненні за підсумками 23-го дня війни проти РФ.

"Ми завжди наполягали на переговорах і пропонували рішення дляя миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене почули всі, у тому числі - в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні в Москві відбувся мітинг-концерт на честь захоплення Криму.

"Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що до мітингу (в Москві, - ред.) було залучено до 200 тис. людей на стадіоні. Таку ж кількість задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні - 14 тис. трупів і ще десятки тисяч скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Війну треба закінчувати", - наголосив Зеленський.

Раніше Зеленський наголосив, що пріоритети української делегації на переговорах із Росією - це насамперед завершення війни та відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Нагадаємо, сьогодні прессекретар Путіна Пєсков заявив, що "Київ не виявляє готовності до прискорення переговорів з Москвою". Насправді Зеленський запропонував президенту РФ сісти за стіл переговорів одразу після військового вторгннення РФ в Україну. Президент України це неодноразово повторював.

20 квітня минулого року Зеленський пропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

У жовтні Пєсков говорив, що можливість зустрічі двох президентів обговорюється, але "порозуміння немає". У кінці листопада президент Туреччинии Реджеп Таїп Ердоган запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським. Міністерство закордонних справ РФ відхилило його пропозицію і заявило, що про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною "не може бути й мови", тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський також припускав, що оптимальним місцем для проведення двосторонніх переговорів із російським президентом міг би стати Ватикан. У відповідь у Ватикані запевнили, що Папа Римський не відмовить у проханні прийняти Зеленського і Путіна.

Також Україна попросила стати посередником між Путіним і Зеленським прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.