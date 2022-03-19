За добу протиповітряна оборона знищила щонайменше 12 повітряних цілей окупанта

Повітряні Сили Збройних Сил України 18 березня уразили 10 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ. Ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.
Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів:
- 2 літака;
- 3 вертольоти;
- 3 БпЛА;
- 4 крилаті ракети.
Нагадаємо, бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали 14200 особового складу,
450 танків і майже 1,5 тис. броньованих машин, а також дві сотні літаків і гелікоптерів.