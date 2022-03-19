За добу протиповітряна оборона знищила щонайменше 12 повітряних цілей окупанта

З них - 2 літаки і 3 вертольоти.

Повітряні Сили Збройних Сил України 18 березня уразили 10 повітряних цілей. Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ. Ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.

Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів:

- 2 літака;

- 3 вертольоти;

- 3 БпЛА;

- 4 крилаті ракети.

Нагадаємо, бойові втрати противника з 24 лютого по 18 березня орієнтовно склали 14200 особового складу,

450 танків і майже 1,5 тис. броньованих машин, а також дві сотні літаків і гелікоптерів.