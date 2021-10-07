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Зустріч Зеленського і Путіна обговорюється, але порозуміння немає, - Кремль

Україна хоче говорити про мир, а Росія - про відновлення дипломатичних відносин.

Зустріч Зеленського і Путіна обговорюється, але порозуміння немає, - Кремль
Фото: EPA/UPG

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія все ще не знайшли порозуміння щодо можливого порядку денного зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Про це він сказав у четвер, 7 жовтня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Справді, між Офісом президента України та адміністрацією президента нашої країни - це Козак - здійснюються контакти з метою знайти той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки що в сухому залишку якогось загального розуміння та готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає", - сказав Пєсков

Таким чином він прокоментував повідомлення російських ЗМІ про те, що Росія нібито кілька місяців тому надіслала Україні "своє бачення" зустрічі президентів Зеленського та Путіна. План глави Кремля складався з 12 пунктів.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров з цього приводу сказав агентству "УНІАН", що "президент України готовий буде обговорювати запропонований Москвою порядок денний, щойно з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання, як окупація Росією частини української території чи тримання в заручниках українських громадян".

За словами Никифорова, Зеленський вважає, що прямий діалог з Путіним має будуватися на тому, що "українське та російське суспільства вважають першочерговим, а це – шлях до миру".

"А вже після цього перемовини можуть дійти й до інших пунктів, як то відновлення дипломатичних відносин чи транспортне сполучення", - заявив речник Зеленського.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

12 вересня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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