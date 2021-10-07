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Разумков заявив, що "готовий повернутися, щоби робити те, що робив"

"Не буває ж, щоб усі були поганими, хтось повинен залишитися хорошим".

Разумков заявив, що "готовий повернутися, щоби робити те, що робив"
Фото: Анна Стешенко

Дмитро Разумков, якого сьогодні відправили у відставку з посади спікера Верховної Ради, готовий повернутися на посаду, "щоби робити те, що робив".

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

На питання, чому з посад йдуть ті, кого президент Володимир Зеленський раніше називав "своїми", Разумков відповів: "Життя таке".

"Дивіться, багато людей було перелічено (тих, хто пішов з посад, - ред.)... Не буває ж, щоб усі були поганими, хтось повинен залишитися хорошим", - сказав він, зазначивши, що готовий повернутися на посаду голови парламенту, "якщо буде 226 голосів".

"Задля того, щоб просто повернутися - ні. Щоб робити те, що робив - да. Або сюди, або на іншу посаду... для того, щоб робити те, що ми обіцяли робити", - додав Разумков.

Він також розповів, що колеги йому пропонували оскаржити в суді порушення регламенту Ради під час голосування за його відставку.

"Я не буду цього робити. Я сподіваюсь, що наступний (спікер, - ред.) буде дотримуватися регламенту, як це робив я", - додав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відкликала з посади спікера  Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.

Коментуючи голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" та депутатськими групами, Разумков заявив, що в Раді "може з'явитися нова коаліція"  - "СНБ".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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