"Не буває ж, щоб усі були поганими, хтось повинен залишитися хорошим".

Дмитро Разумков, якого сьогодні відправили у відставку з посади спікера Верховної Ради, готовий повернутися на посаду, "щоби робити те, що робив".

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

На питання, чому з посад йдуть ті, кого президент Володимир Зеленський раніше називав "своїми", Разумков відповів: "Життя таке".

"Дивіться, багато людей було перелічено (тих, хто пішов з посад, - ред.)... Не буває ж, щоб усі були поганими, хтось повинен залишитися хорошим", - сказав він, зазначивши, що готовий повернутися на посаду голови парламенту, "якщо буде 226 голосів".

"Задля того, щоб просто повернутися - ні. Щоб робити те, що робив - да. Або сюди, або на іншу посаду... для того, щоб робити те, що ми обіцяли робити", - додав Разумков.

Він також розповів, що колеги йому пропонували оскаржити в суді порушення регламенту Ради під час голосування за його відставку.

"Я не буду цього робити. Я сподіваюсь, що наступний (спікер, - ред.) буде дотримуватися регламенту, як це робив я", - додав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відкликала з посади спікера Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.

Коментуючи голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" та депутатськими групами, Разумков заявив, що в Раді "може з'явитися нова коаліція" - "СНБ".