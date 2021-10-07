Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський , президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Ізраїлю Іцхак Герцог взяли участь в урочистостях до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, що пройшли в Меморіальному центрі Голокосту у Києві.

У церемонії вшанування пам'яті жертв також брали участь Голова парламенту Грузії Каха Кучава, Спікер Риксдагу Швеції Андреас Норлен, Маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, представники парламентів Чехії, Австрії, Литви та Латвії, спеціальний представник з питань Голокосту Держдепартаменту США Еллен Джермейн, спеціальний представник Прем’єр-міністра Великої Британії лорд Амед Вімблдонський. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

У межах урочистостей відкрили меморіал "Кристалічна стіна плачу" художниці Марини Абрамович.

"У цьому місці нацисти розстріляли понад сто тисяч людей. У цьому місці важко говорити. На тисячі років його окупувала тиша. У цьому місці важко дихати. Тисячі дітей зробили тут останній подих. У цьому місці важко стояти. Тисячі куль збивали з ніг убитих саме тут, в урочищі Бабин Яр, що пронизане болем і криком, кров’ю і смертю. Місце, яке Господь покинув назавжди, а диявол оминає стороною. Це таке місце. 80 років тому тут сталися жахливі злочини", – зазначив Володимир Зеленський.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Він зауважив, що нацизм був переможений не тільки зброєю, а й силою людської душі, гуманізму та милосердя тих, хто обрав шлях людяності. І кожен, хто рятував євреїв у часи Голокосту, був удостоєний високого звання Праведника народів світу.

"Серед тих, чиї історії відомі, сьогодні це звання носять 2659 українців. Ми пишаємося кожним із них. І завжди будемо державою, де головною цінністю є людина, а не ідеологія", – наголосив він.

Зеленський додав, що через декілька років об’єкти, що з’являються тут, стануть частиною єдиного масштабного комплексу пам’яті про Бабин Яр.

В урочищі Бабин Яр в 1941-1943 роках нацисти проводили масові розстріли мирного наслення і військовополонених. Загальна кількість жертв невідома, історики називають число від 70 000 до 150 000 людей.