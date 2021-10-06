Законопроєкт №5600 "антиолігархічний" лише за назвою, – "УДАР"

В «УДАРі Віталія Кличка» заявляють, що новий варіант законопроєкту №5600, підготовлений до другого читання, не завдає жодної шкоди олігархам, але прицільно б’є по середньому класу. Як і перший варіант, він спрямований проти того, щоб українці ставали заможнішими. Відповідну заяву опубліковано на сайті «УДАРу».

«Від «антиолігархічного» в законопроекті лишилася тільки назва. Додаткові надходження до бюджету будуть забезпечуватися за рахунок посилення фіскального тиску на дрібний та середній бізнес», - йдеться в заяві.

В «УДАРі» зазначають, що в результаті боротьби та тиску на владу вдалося домогтися, щоб з тексту законопроєкту зникли скандальні норми про оподаткування ПДВ продажу житла, про ПДФО для селян, які торгують своєю городиною, про блокування роботи підприємств, яким надіслано підозру про податкове порушення тощо. Але в проєкті досі залишаються норми про 18-відсотковий податок для селян з доходу вище 12 мінімальних зарплат, про мінімальне податкове зобов'язання для фермерів та низка інших, які погіршать становище малого і середнього бізнесу та всіх українців, йдеться в заяві.

Водночас із законопроєкту зник базовий принцип, який передбачав збільшення бюджетних надходжень за рахунок великого бізнесу. А рівень надходжень до бюджету від ренти на руду може навіть зменшитися, попереджають в «УДАРі».

«Ухвалення законопроєкту №5600 призведе до різкого зростання цін, погіршення становища всіх людей та знищення середнього класу в Україні. «УДАР Віталія Кличко» закликає зняти законопроєкт з розгляду, якщо з нього не будуть видалені всі норми, які погіршують становище українських підприємців та звичайних громадян. «Антиолігархічний» закон має відповідати своїй назві та бути спрямованим проти олігархів», - наголошується в заяві.

«УДАР Віталія Кличка» підкреслює: влада має не тиснути на бізнес, а зосередитися на заходах стимулювання. Встановити рівні податкові правила для всіх, налагодити ефективну роботу АМКУ, завершити судову реформу та дотримуватись зобов’язань перед іноземними інвесторами.