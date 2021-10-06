У Кривому Розі на вулиці розлили більш ніж кілограм ртуті
У Кривому Розі на вулиці розлили більш ніж кілограм ртуті
Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)
Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
У Молдові затримали генерального прокурора
У Молдові затримали генерального прокурора
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського
Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського
Нардепка Ясько зустрілася із заарештованим Саакашвілі (оновлено)
Нардепка Ясько зустрілася із заарештованим Саакашвілі (оновлено)
У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
ГоловнаПолітика

Законопроєкт №5600 "антиолігархічний" лише за назвою, – "УДАР"

Із законопроєкту зник базовий принцип, який передбачав збільшення бюджетних надходжень за рахунок великого бізнесу, говорять в партії. удар

Законопроєкт №5600 "антиолігархічний" лише за назвою, – "УДАР"

В «УДАРі Віталія Кличка» заявляють, що новий варіант законопроєкту №5600, підготовлений до другого читання, не завдає жодної шкоди олігархам, але прицільно б’є по середньому класу. Як і перший варіант, він спрямований проти того, щоб українці ставали заможнішими. Відповідну заяву опубліковано на сайті «УДАРу».

«Від «антиолігархічного» в законопроекті лишилася тільки назва. Додаткові надходження до бюджету будуть забезпечуватися за рахунок посилення фіскального тиску на дрібний та середній бізнес», - йдеться в заяві.

В «УДАРі» зазначають, що в результаті боротьби та тиску на владу вдалося домогтися, щоб з тексту законопроєкту зникли скандальні норми про оподаткування ПДВ продажу житла, про ПДФО для селян, які торгують своєю городиною, про блокування роботи підприємств, яким надіслано підозру про податкове порушення тощо. Але в проєкті досі залишаються норми про 18-відсотковий податок для селян з доходу вище 12 мінімальних зарплат, про мінімальне податкове зобов'язання для фермерів та низка інших, які погіршать становище малого і середнього бізнесу та всіх українців, йдеться в заяві.

Водночас із законопроєкту зник базовий принцип, який передбачав збільшення бюджетних надходжень за рахунок великого бізнесу. А рівень надходжень до бюджету від ренти на руду може навіть зменшитися, попереджають в «УДАРі».

«Ухвалення законопроєкту №5600 призведе до різкого зростання цін, погіршення становища всіх людей та знищення середнього класу в Україні. «УДАР Віталія Кличко» закликає зняти законопроєкт з розгляду, якщо з нього не будуть видалені всі норми, які погіршують становище українських підприємців та звичайних громадян. «Антиолігархічний» закон має відповідати своїй назві та бути спрямованим проти олігархів», - наголошується в заяві.

 «УДАР Віталія Кличка» підкреслює: влада має не тиснути на бізнес, а зосередитися на заходах стимулювання. Встановити рівні податкові правила для всіх, налагодити ефективну роботу АМКУ, завершити судову реформу та дотримуватись зобов’язань перед іноземними інвесторами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також