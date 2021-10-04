В бюджеті-2022 потрібно спрямувати на фінансування медицини не менше 5%, як передбачено законодавством, - "УДАР"

Проєкт держбюджету-2022 потрібно скорегувати та спрямувати на медицину не менше 5%, як передбачено законодавством. Належне фінансування галузі – це питання збереження життя і здоров'я людей та можливість продовжити розпочаті реформи. Про це йдеться у заяві "УДАР Віталія Кличка", яка опублікована на сайті партії у Міжнародний день лікаря.

«За два роки пандемії влада так і не зрозуміла, що належний рівень фінансування медичної галузі – це питання національної безпеки країни. В результаті охорона здоров’я у нас досі лишається недофінансованою. У проєкті бюджету на наступний рік видатки медичної галузі заплановано у розмірі 3,5% ВВП. А згідно із законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», має складати не менш ніж 5% ВВП. Отже, у 2022 році медична галузь мала б отримати не 193, а 268 млрд грн», - йдеться у заяві.

В "УДАРі" підкреслюють: недофінансування медицини ставить під загрозу спроможність медичної системи адекватно реагувати на загрози, пов'язані з пандемією. І знову відкладає на невизначений строк завершення медичної реформи в частині підвищення зарплат лікарям вузької спеціалізації та медичному персоналу.

«УДАР Віталія Кличка» наполягає, що проєкт бюджету на 2022 рік потрібно скорегувати та спрямувати на фінансування медицини не менше 5%, як передбачено законодавством. Оскільки видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету, вони повинні мати пріоритет під час розробки проєкту бюджету та ухвалення відповідного закону", - йдеться в заяві.