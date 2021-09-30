Гуманітарний комітет ВР пропонує вдвічі збільшити фінансування культури в бюджеті 2022

За підрахунками Комітету, у проєкті бракує щонайменше 10,84 млрд. грн. видатків на культуту.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики розглянув проєкт бюджету-2022 на засіданні, яке відбулось 29 вересня 2021. Про це повідомила пресслужба комітету. Проєктом передбачені видатки на культуру в розмірі 13,5 млрд грн.

Пропозиції щодо збільшення фінансування культури у державному бюджеті на 2022 рік депутати спрямували до профільного урядового комітету. Зокрема, цей документ зазначає, що:

додаткова потреба у фінансуванні Українського інституту становить 43,5 млн грн;

на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримки книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі — пропонуємо збільшити фінансування у розмірі 575,9 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, потребує додатково 569 млн грн;

окрема субвенція/програма обласним державним адміністраціям та об’єднаним територіальним громадам для забезпечення належного утримання та фінансування установ та закладів соціального захисту для дітей — потребує 150 млн грн;

Державне агентство розвитку туризму України — необхідно додатково майже 1 млрд грн;

Державна архівна служба України — майже 371 млн грн;

фінансування Українського культурного фонду потрібно збільшити на 142,3 млн грн;

бюджетування національних театрів — на 812 млн;

національних музеїв, державних бібліотек та просвітницьких центрів — на 1,25 млрд грн (у проєкті 1,4 млрд грн);

збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках — збільшити на 1, 67 млрд грн;

відновлення та збереження національної пам’яті, музей Революції Гідності — на 375,3 млн грн (зараз – 136,3 млн грн);

фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України (за умови спрямування цих коштів на ринок – тобто замовлення контенту у незалежних продакшенів) — збільшити на 523,4 млн грн (зараз 1,87 млрд грн);

бюджетування Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення — збільшити на 142,4 млн грн (зараз – 123,6 млн грн);

Державній службі України з етнополітики та свободи совісті додати 36 млн грн.

До обговорення долучилися Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев, перший заступник Міністра соціальної політики України Євген Котик, в.о. генерального директора Українського інституту Тетяна Філевська, заступник генерального директора Українського інституту Алієв Алім, голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, голова Держкіно Марина Кудерчук, голова ДАРТ Мар'яна Олеськів, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та інші експерти й очільники відомств.

На фінансування культури та інформаційного простору в проєкті держбюджету на наступний рік закладено 13,5 млрд гривень.