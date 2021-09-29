Режисер фільму "Додому", учасник програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю Наріман Алієв почав роботу над наступним повнометражним фільмом.

Ним стане історична драма, яка отримала назву ORTALAN ("Орталан").

Події фільму розгортаються під час депортації кримськотатарського народу в 1944 році. Головний герой - юнак Ісмаїл, який повертається з гір до рідного села Орталан, та знаходить його порожнім. Він вирушає на пошуки своєї сім’ї та відповідей.

"Орталан - назва селища, звідки в 1944 році була депортована моя бабуся Гульсум; воно має для мене особисте значення. Немає жодної кримськотатарської сім'ї, яку не зачепило б це лихо. Моя задача - через історію одного хлопчика розповісти історію трагедії цілого народу, який в один день зник зі своєї батьківщини", - пояснює Алієв.

Проєкт стрічки посів друге місце у категорії авторських фільмів Сімнадцятого конкурсного відбору Державної агенції з питань кінематографії та отримає фінансову підтримку України у розмірі 80% від загального бюджету. Восени проєкт майбутнього фільму буде представлений у секції пітчингів cocoPITCH 2021 на кіноринку Connecting Cottbus.

Продюсери фільму - Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.

"Історичні драми досить складні у виробництві, проте ми добре знаємо режисерський підхід та неповторний стиль Нарімана. Ми готові докласти зусиль, щоб створити фільм на найвищому рівні та відтворити історію такою, якою вона була", - зазначив Яценко.

Зйомки ORTALAN заплановані на травень-серпень 2022 року, а прем’єра очікується у 2023 році.

Фото: Альона Лобанова, сімейні архіви Нарімана Алієва

Фото: Альона Лобанова, сімейні архіви Нарімана Алієва

Наріман Алієв - режисер, сценарист, член Української та Європейської кіноакадемій, автор та ведучий подкасту Mincultpryvit. Його повнометражний дебют, стрічка "Додому", була вперше показана в рамках секції «Особливий погляд» 72-го Каннського кінофестивалю, здобула Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та була обрана у якості національного кандидата на премію "Оскар" від України у 2019 році.

ForeFilms - український кінопродакшн авторського кіно, заснований у 2020 році Володимиром Яценком та Анною Соболевською. Серед проектів ForeFilms - стрічки Нарімана Алієва ("Додому"), Валентина Васяновича ("Атлантида", "Відблиск"), Ірини Цілик ("Я і Фелікс") та Антоніо Лукіча ("Люксембург, Люксембург").