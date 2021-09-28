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Переможці "Євробачення-2021" Mаneskin дадуть концерт у Києві

Продаж квитків стартує 30 вересня.

Переможці "Євробачення-2021" Mаneskin дадуть концерт у Києві
Фото: Mаneskin

Італійський рок-гурт Måneskin, який цього року переміг на "Євробаченні", дасть концерт в Україні.

Виступ гурту в Києві відбудеться в межах великого туру Європою. Концерт заплановано у нічному клубі StereoPlaza 7 березня наступного року.

Інформація про початок туру з'явилася на сторінках гурту в соціальних мережах, де італійці оприлюднено афішу з розкладом концертів.

Європейський тур Måneskin включає 16 виступів. Розпочнеться він концертом у Лондоні 6 лютого. Далі переможці "Євробачення-2021" виступатимуть у Брюсселі, Люксембургу, Варшаві, Відні, Парижі, Цюриху, Берліні та Празі.

У березні італійські музиканти, окрім Києва, мають виступити у Будапешті, Амстердамі, Москві, Петербурзі, Таллінні та Ризі.

Продаж квитків на концерти розпочнеться 30 вересня.

Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Перед європейським Måneskin матиме перше італійське турне.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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