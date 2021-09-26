Сьогодні у Києві відбудеться фестиваль клезмерської музики та єврейської культури

У неділю 26 вересня о 16:00 на Контрактовій площі столиці розпочнеться концерт у рамках фестивалю сучасної клезмерської музики та єврейської культури – Kyiv Klezmer Festival 2021.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

“Клезмер Фест традиційно проводиться в Києві з 2018 року. Звісно, через пандемію його довелося скасувати. Проте цього року фестиваль знову відбудеться на Контрактовій площі. У програмі – не лише музика, а й усе, що пов’язане з єврейською культурою в Україні: від художніх виставок до майстер-класів”, – розповів Валентин Мондриївський.

За його словами, місія фестивалю – популяризація клезмерської музики, яка є невіддільною частиною української культурної спадщини, розвиток та реабілітація народної музики України, а також відродження унікального мультикультурного музичного ландшафту країни.

Фото: uk.wikipedia.org

Чиновник додав, що у концерті візьмуть участь: Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М. Ревуцького, Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України, Національний академічний духовий оркестр України та Геннадій Фомін.

Зазначимо, разом із єврейськими емігрантами зі Східної Європи клезмерська музика на початку XX сторіччя переселилася за океан і там стала частиною джазу. Нині клезмер розвивається разом із сучасним світом, підтримуючи його вібрації та є частиною world music.