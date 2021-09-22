На Хортиці встановлять унікальну арт-інсталяцію

На острові Хортиця планують встановити унікальний арт-об’єкт “Коло”. Інсталяцію заввишки сім метрів розмістять на Пагорбі з флагштоком та оглядовим майданчиком, що був повністю оновлений цього року в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. Відкрити інсталяцію планують напередодні 14 жовтня.

Про це розповів творчий керівник колективу авторів арт-об’єкту Богдан Кривошея.

“Коло” – це велике металеве кільце з постаментом висотою сім метрів, що символізує спокій, єдність та цілісність. Інсталяція буде встановлена під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти. В залежності від сходу або заходу сонця, можна ловити сонце в собі, затримувати його промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але й бути співучасником дійства”, - розповів Кривошея.

Автори арт-об’єкту впевнені, що “Коло” на Пагорбі з флагштоком стане місцем тяжіння туристів і саме з цієї точки буде починатися знайомство з островом.

Відродження острова Хортиця відбувається в рамках “Великої реставрації” - проєкту у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, а також за підтримки Групи Метінвест. Компанія також виступить організатором унікального світлового лазерного шоу на жовтневі свята.

Спільними зусиллями Хортицю планують перетворити на сучасний простір для культури, туризму, духовності, відпочинку, саморозвитку.

Нагадаємо, Хортиця також стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом. Про це заявила перша леді Олена Зеленська під час свого візиту до Запоріжжя.