Запорізьку Хортицю після "Великого будівництва" відкриють на День українського козацтва

Оновлений Музей, "Козацьке коло" та інші локації будуть готові приймати відвідувачів.

Роботи з масштабної реконструкції острова Хортиця, заплановані на 2021 рік, будуть завершені до 14 жовтня. На Покрову, День захисника та захисниць України та День українського козацтва оновлений Музей, "Козацьке коло" та інші локації будуть готові приймати відвідувачів. Про це повідомили у проєктному офісі відродження острова Хортиця.

Реконструкцію острова і ремонт Музею історії козацтва почали цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Деякі локації вже завершені. Так, громадський простір "Козацьке коло" наприкінці літа прийняв великий музичний фестиваль ZOUND 2021, який відвідали понад 15 тисяч людей. Наступним кроком стане встановлення лавочок, підсвічування скульптур та прокладання пішохідної доріжки до Музею та комплексу "Запорізька Січ".

Дах Музею історії запорозького козацтва, який протікав роками, вже врятований та перетворився на сучасний оглядовий майданчик. Наразі завершується облаштування та декорування фасадів. На великій стіні Музею з’явіться новий логотип Хортиці з підсвічуванням. До 14 жовтня Музейна площа буде повністю готова – виконають благоустрій території навколо, висадять нові дерева.

"Вже зовсім скоро знакові об’єкти на острові Хортиця предстануть по-справжньому оновленими, маючи нові цікаві сенси. Вони будуть зрозумілі, комфортні, доступні для відвідувачів. Наразі роботи ще тривають, кожна локація доробляється. Ми почали в червні, а вже в жовтні увесь обсяг робіт, що заплановано на 2021 рік буде виконано", – розповів представник проєктного офісу відродження острова Хортиця Валерій Шевченко.

Пагорб с флагштоком та оглядовим майданчиком відкрили до Дня прапора і Дня Незалежності. Наразі тривають фінальні роботи: освітлення стежки, встановлення поручнів тощо.

Крім того, 14 жовтня запустять унікальне лазерне шоу, створене за допомогою групи "Метінвест", яка долучилась до відродження Хортиці.

Як повідомлялось раніше, запорізька Хортиця за ініціативою першої леді Олени Зеленської стане повністю інклюзивною. Всі об’єкти та локації створюються з урахуванням потреб осіб поважного віку, людей з інвалідністю, батьків з малими дітьми.