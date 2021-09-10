Під час вчорашніх обстрілів у зоні ООС поранили двох українських військових

За минулу добу 9 вересня російсько-окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на сході України.

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Стан здоров'я одного – тяжкий, іншого – задовільний, повідомили на сторінці штабу ООС в Facebook.

У напрямку Гранітного окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів. Біля Красногорівки – двічі з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

"Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм", – йдеться у повідомленні.

Околиці Верхньоторецького обстріляли із заборонених "Мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм та артилерії 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці обстрілювали позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

В районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, що 9 вересня у Трьохізбенці Луганської області під ворожий обстріл потрапила оперативно-слідча групу СБУ. Офіцери збирали докази обстрілу мирних кварталів селища, який відбувся напередодні.

8 вересня російсько-окупаційні війська з великокаліберного озброєння обстріляли район тубдиспансеру в селищі міського типу Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.