Окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я - тяжкий.

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, у напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по позиціях наших захисників.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська чотири рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про втрати серед українських військових не повідомлялося.