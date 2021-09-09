Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді, – джерела

Раніше з таким проханням зверталися члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі Костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді.

Розпорядження підписано 7 вересня, повідомили декілька обізнаних із ситуацією джерел LB.ua.

Костел святого Миколая – римо-католицький костел у Києві, один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стил архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.

Зараз в костелі розташована державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України".

3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту. Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

На відновлення костелу, за підрахунками Мінкультури, знадобиться 75 млн гривень. Станом на 6 вересня, спільними зусиллями громадян і бізнесу було зібрано майже 26 млн.