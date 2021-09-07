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Шмигаль доручив оголосити конкурс на чотирьох членів наглядової ради "Нафтогазу"

До 1 травня члени ради мають обрати нового голову правління.

Шмигаль доручив оголосити конкурс на чотирьох членів наглядової ради "Нафтогазу"
Фото: oilreview.kiev.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Нового голову правління члени ради мають обрати до 1 травня 2022 року.

Про це голова уряду повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року", - написав він.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Коболєва збитками "Нафтогазу" та витратами на лобізм.

Посаду голови "Нафтогазу" без конкурсу отримав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко. Його призначили терміном на рік.

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп США і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Наприкінці квітня майже всі члени наглядової ради "Нафтогазу" оголосили про свою відставку, однак потім вирішили залишитися ще на рік.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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