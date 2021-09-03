Українські підземні сховища газу заповнені на 60%, - "Нафтогаз"

Станом на 1 вересня запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) сягнули понад 18 млрд кубометрів газу.

Це майже 60% від загальної місткості ПСГ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи, повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Ми готуємось до опалювального сезону, зокрема, продовжуємо імпортувати газ. За нашим внутрішнім планом запаси газу мають бути ще більшими", - зауважив голова правління НАК Юрій Вітренко.

Наразі в українських ПСГ у режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд куб. газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

"Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентами. Можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або і надалі залишаються у ПСГ", - зазначив т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Зазначається, що до початку опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити понад 19 млрд куб. м газу в українських ПСГ. Такого обсягу буде достатньо для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, що стикнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Нагадуємо станом на 1 серпня запаси газу в українських сховищах сягнули цільового рівня 17 млрд куб. м.

Минулий опалювальний сезон Україна почала з найбільшими за 10 років запасами в сховищах - 28,3 млрд куб. м.

У 2019 році опалювальний сезон було розпочато із запасами 21 млрд кубометрів газу, у 2018 - 17,2 млрд кубометрів, у 2017 - майже 17 млрд кубометрів, у 2016 - лише 14,7 млрд кубометрів.