Чорний дефіцит. Українські ТЕС скаржаться на не вугілля

Що відбувається з теплогенерацією країни і до чого нам з вами треба готуватися восени, спробував розібратися LB.ua.

На тлі заяв влади про неприпустимість підвищення тарифів на електроенергію генерація і тепловики подають тривожні сигнали стосовно запасів вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС).

Фото: Depositphotos/rparys

У вівторок, 10 серпня, НЕК "Укренерго" заявила, що ситуація із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій є критичною.

"На ранок 9 серпня в аварійному ремонті, за заявками виробників, перебувало вісім блоків ТЕС потужністю 2,6 ГВт (на ранок 2 серпня – десять блоків потужністю 2,7 ГВт). Крім того, через відсутність палива не можуть працювати 12 блоків та один корпус ТЕС і ТЕЦ потужністю близько 5,3 ГВт", - йдеться в тижневому звіті компанії про роботу енергосистеми.

Зокрема, на складах ТЕС є 783 тис. тонн вугілля. Це на 2,7% менше, ніж на початку попереднього тижня, коли на складах було 805 тис. тонн. Обсяг антрацитового вугілля з 2 серпня виріс на 3,2%, до 261 тис. тонн, а газового зменшився на 5,4%, до 522 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС є на 36,4% менше, ніж мало б бути на 9 серпня.

За два тижні до того Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила про складнощі підготовки до зимового опалювального сезону 2021/2022 років, надіславши листи про це до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова та міністра енергетики Германа Галущенка.

А ця компанія відіграє істотну роль у підтримці та регулюванні енергобалансу країни, бо її частка в загальному обсязі виробництва електроенергії України складає близько 8%, а в структурі теплової генерації - близько 18%.

Фото: ДТЕК Київські електромережі

Теплоенергетики скаржилися на масову відмову контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання з відбору електроенергії і, знову ж таки, на складнощі із закупівлями вугілля.

Нагадаємо, схожа ситуація була цієї зими. Тоді державна компанія "Центренерго" звинувачувала енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова в умисному зриві постачання вугілля перед прогнозованим похолоданням з метою підвищити ціни на паливо.

В уряді знають про ситуацію. Ще в кінці липня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, де заслухали стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Хоча одразу після засідання згаданого штабу міністр нергетики Глеб Галущенко розповідав, що для стабільного проходження майбутнього опалювального сезону Україна має намір коштом максимально можливого власного видобутку вугілля, але в разі його нестачі розглядає імпорт ресурсу. За його словами, Україна розглядає можливість імпорту ресурсу з Польщі, ПАР, Казахстану.

Водночас комерційний директор ПАТ Донбасенерго Олег Ларіонов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" вказував, що закупівлі імпортного вугілля значно підвищують собівартість виробництва е/е і позбавляють доцільності її продаж на ринку в умовах низьких цін, зазначивши на необхідності підвищення встановлених тарифним регулятором цінові обмеження (т.з. price caps).

"Є імпортне вугілля, наприклад, з Казахстану, при використанні якого паливна складова для нас дорівнює 1,4 грн / кВт-год при 100% -й передоплаті і з очікуванням у кілька тижнів. Можемо привезти вугілля з Кузбасу, тоді паливна складова для нас буде 1,6 грн / кВт-год. Або ж привеземо вугілля з Європи з паливною складовою 2,1 грн / кВт-год", – пояснив він, і зазначив, що "українського вугілля на ринку немає". Тобто немає його додаткових обсягів, а збільшення видобування цього виду палива в Україні це питання не одного місяця.

Фото: Пресслужба 'Донбасенерго' Комерційний директор ПАТ Донбасенерго Олег Ларіонов

Основні причини дефіциту вугілля полягають у скороченні видобутку палива і збільшенні попиту на нього. Через низькі тарифи ТЕС не могли розрахуватися за вугілля перед шахтами, а ті своєю чергою не мали ресурсу наростити потужності. Зараз ціни на електроенергію піднялися, але для збільшення видобутку потрібен час. Через подорожчання газу із серпня по грудень планується скоротити виробництво електроенергії на ТЕЦ. Замісними потужностями стануть ТЕС. Це вже відбувається.

За даними Міненерго, з кінця червня теплоелектростанції почали спрацьовувати вугілля через підвищення споживання електроенергії в результаті спеки і скорочення генерації ТЕЦ. На ТЕС на 10 серпня було 760 тис. т вугілля, що на 567 тис. т менше від плану.

За оцінками експертів, дефіцит вугілля до квітня оцінюється в кілька мільйонів тонн. Закрити його можна тільки імпортом. І це – якщо вдасться прокредитувати теплову генерацію, яка розрахується з вугільниками, погасити борги на ринку, збільшити видобуток усередині країни, скоротити експорт електроенергії.

Цікаво, що регулятор, яким є Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), і так вже двічі впродовж літа збільнувала рівень граничних цін. Зокрема на засіданні 30 липня Нацкомісія підвищила ці самі price caps на ринку "на добу вперед" (РСВ) і на внутрішньодобовому ринку на 60,8%, або до 2000 грн / МВт-год для годин мінімальної добової навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) і на 50,6%, або до 4000 грн / МВт-год – для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).

"Ми робимо послідовні кроки до лібералізації ринку. Фактично це скасування цінових обмежень. Якщо гранична ціна становить 2 грн за 1 кВт-год в нічні години і 4 грн за 1 кВт-год в денні, це фактично скасування. Ми даємо сигнал учасникам ринку, і я вважаю, що це дуже правильний крок", – сказав глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк.

Фото: kmu.gov.ua Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк

Вперше граничні ціни переглянули після цінового колапсу на ринку електроенергії на початку липня.Тоді, ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» знизилася до історичного мінімуму у 2021 році у 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче ціни, що склалася на 3 липня і майже у 3,5 раза нижче ціни на 1 липня.

Нагадаємо, як вже писав LB.ua, на думку експертів, від цього найбільше бонусів отримував саме ДТЕК. Більш того – повне скасування цих цінових обмежень було серед списку "побажань" приватної компанії.

Середина літа це традиційний пік попиту на електроенергію, водночас попри те, що ціна неї була мінімальною, нинішнє спекотне літо призвело до більшої необхідності використовувати вугілля, аби задовільняти попит на е/е.

Тож подвійний перегляд в сторону збільшення свідчить про те, що Нацкоміссія йде на певні поступки, однак поки не здається повністю, хоча й подає “сигнал учасникам”.

Таким чином регулятор намагається хоч якось стримати ситуацію, яка невпинно веде до зростання цін.

Натомість приватна компанія, схоже, сигналів поки не розуміє. Поки що, є всі підстави для повторення тогорічнього сценарію зі подальшими звинуваченнями з боку влади на адресу ДТЕК через електроенергію та вугілля.

І, схоже, у компанії вирішили не чекати осені, а вже повідомили про закупівлю вугілля за кордном. Зокрема, як за даними прес-служби компанії ДТЕК Енерго "на тлі низьких запасів вугілля на складах своїх ТЕС починає імпорт енергетичного вугілля з Казахстану, веде переговори про постачання вугілля з Польщі та США.

І хоча закупівельну ціну у компанії не називають, проте натякають на те, що вона не низька.

"Не дивлячись на підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми фактично вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про постачання суднових партій з США", – сказав генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, якого цитує прес-служба.

Фото: donetsksteel.com.ua Гендиректор 'ДТЕК Енерго' Ільдар Салєєв

Тож собівартість виробнитцтва е/е буде збільшуватись. А тариф реалізації – ні.

Особливо, з врахуванням того, як категорично керівництво держави налаштовано не допустити підвищення цін на електроенергію для населення.

Тож ринкових механізмів для реагування на цю ситуацію у влади залишається все меньше.

Говорити про альтернативу вугіллю у вигляді мазуту, чи газу, якщо згадати невпинне зростання ціни на останній у Євросоюзі, до якого прив'язана Україна, на тлі недозаповнених газових сховищ та місць газодобування у вогні з РФ, не доводиться.

Цікаво, що після заяв “Укренерго”, профільне міністерство, відповідальне за облік і графіки, спочатку анонсувало пресбрифінг міністра енергетики Германа Галущенка, а потім, з невідомих причин скасувало його.

Цеж теж промовистий сигнал.