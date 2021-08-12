АМКУ оштрафував три компанії на 46 млн гривень за змову на тендері Укравтодору

Порушники на три роки відсторонюються від держзакупівель.

Антимонопольний комітет оштрафував три компанії на загальну суму 45,86 млн гривень за змову на тендері Укравтодору.

На сайті АМКУ повідомляється, що у 2019 році Служба автомобільних доріг у Вінницькій області оголосила закупівлю послуг з експлуатаційного утримання та поточного ремонту доріг державного значення з очікуваною вартістю 50 млн гривень.

Переможцем торгів стало ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство Інтервіас Україна" з пропозицією 47,75 млн гривень.

Проте АМКУ вважає, що компанія мала домовленості з іншими учасниками тендеру - дочірнім підприємством "Вінницький облавтодор" і ТОВ "Шляхбуд". Отже, конкуренції між ними насправді не було.

Комітет на засіданні 12 серпня визнав дії всіх трьох компаній порушенням закону "Про захист економічної конкуренції" та оштрафував. Це рішення позбавляє компанії права брати участь у торгах на три роки.

Створена в 2017 році вінницька "Інтервіас Україна" належить австрійській фірмі Cotra Cotton Trading HandelsgmbH. Бенефіціаром, за даними аналітичної системи YouControl, значиться Олексій Цимбал із Відня.