Кабмін оголосив про відмову від вивезення ядерних відходів у Росію

Відпрацьоване паливо відтепер будуть зберігати у могильнику в Чорнобильській зоні.

Кабінет міністрів у середу затвердив Державну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року. Її ключовим положенням є відмова від вивезення ядерних відходів у Росію.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Донині Україна вивозила відпрацьоване ядерне паливо з трьох своїх АЕС в Росію, і це коштувало Енергоатому близько 200 млн доларів щороку. Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не буде залежати від країни-агресора в питаннях атомної безпеки", - заявив глава уряду.

Незважаючи на російську агресію, що триває з 2014 року, Україна весь цей час вивозила на зберігання в Росію відпрацьоване ядерне паливо з трьох АЕС: Рівненської, Хмельницької та Южно-Української. Ядерні відходи Запорізької АЕС з 2001 року зберігаються в пристанційному сховищі "сухого" типу.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС будуть вивозити на довгострокове зберігання до централізованого сховища (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Це економитиме Україні до 200 млн доларів щорічно.

Нагадаємо, що ЦСВЯП почали будувати у 2017 році.

Перший пусковий комплекс побудували у кінці 2020 року (але ще не ввели в експлуатацію).

Загалом будівництво сховище заплановане у 15 етапів протягом 16,5 років. Його загальна ємність становитиме 458 контейнерів на 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок.