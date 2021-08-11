Розробник Norton Antivirus купує конкуруючу фірму Avast за $8,6 млрд

Американська компанія NortonLifeLock Inc. (раніше - Symantec), яка розробляє антивірусне програмне забезпечення та утиліти під іменем Norton, оголосила про придбання конкуруючої фірми Avast Plc за 8,6 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Об'єднана компанія матиме понад 500 млн клієнтів.

Після завершення угоди генеральний директор NortonLifeLock Вінсент Пілетт залишиться на своїй посаді, а керівник Avast Онджей Влчек отримає місце в раді директорів NortonLifeLock.

Заснована у Празі компанія Avast - піонер так званого freemium програмного забезпечення. Ця модель гарантує користувачам базові функції програми, тоді як за гроші можна придбати додаткові можливості. На кінець 2020 року компанія налічувала 435 мільйонів активних користувачів, з яких 16,5 млн оформили платну підписку. В середині липня ринкова капіталізація компанії становила понад 7 мільярдів доларів.

NortonLifeLock працює за premium-моделлю, його антивірус продається за гроші і не має безкоштовної версії.

За словами Пілетта, freemium і premium моделі можуть успішно співіснувати в рамках однієї компанії.

Об'єднана компанія матиме два головних офіси - у Празі, де зараз базується Avast, і в Темпе, Арізона.

Нагадаємо, що у 2020 році навколо Avast виник скандал. З'ясувалося, що компанія роками "зливала" корпораціям персональні дані своїх користувачів та заробляла на цьому мільйони доларів. Це відбувалося через дочірню компанію Jumpshot, яка пропонувала своїм клієнтам різні набори інформації.