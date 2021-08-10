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Голова ДФС розповів про результати боротьби з тіньовим сектором економіки в Україні

Об'єм тіньового сектору складає близько 25-30%.

Голова ДФС розповів про результати боротьби з тіньовим сектором економіки в Україні
Фото: facebook/Вадим Мельник

Об'єм тіньового сектору складає близько 25-30% економіки України, в результаті чого державний бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень щороку. Для боротьби з цим явищем Державна фіскальна служба запроваджує нові аналітичні методи роботи та підсилює взаємодію з легальним бізнесом.

Про це йдеться у колонці голови ДФС Вадима Мельника для порталу “Фокус”.

“Оцінки тіньової частини української економіки істотно різняться, в залежності від методики підрахунку, проте в середньому складають 25-30%. У грошовому еквіваленті — це десятки мільярдів гривень, які не враховуються в офіційному економічному обороті держави, і які недоотримують соціальна сфера і фонди розвитку”, — відзначає Мельник.

Протягом перших 7 місяців 2021 року співробітникам ДФС вдалося виявити 100 незаконних виробництв товарів підакцизної групи та вилучити готової продукції на загальну суму майже 2,5 млрд грн.

“Своїх покупців не знайшли майже 2 млн тонн контрафактного спирту та 560 тонн лікеро-горілчаних виробів, які разом коштували майже пів мільярда гривень. Вилучили більше 40 тис. тонн незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, відтак тіньовики цієї галузі недорахувалися 1,2 млрд грн прибутку. Не дійшли до точок продажу майже 13,6 млн пачок контрафактних цигарок на суму 720 млн грн”, — уточнює очільник ДФС.

Важливим напрямком боротьби з тіньовим ринком є налагодження ефективного діалогу з легальним бізнесом. Задля цього Державна фіскальна служба створила окремий орган — Офіс ефективної взаємодії з бізнесом, що забезпечує консолідовану співпрацю між ДФС та бізнес-спільнотами. Ініціатива була схвалена 20 бізнес-асоціаціями України.

“Наприклад, ми пришвидшили механізм отримання та розгляду звернень від бізнесу. За необхідності самі звертаємося до підприємців, роз’яснюємо причини силового втручання в їхню діяльність, обґрунтовуємо законність. І непорозуміння зникає. Після такої комунікації підприємці висловлюють готовність співпрацювати”, — додає голова ДФС Вадим Мельник.

Раніше повідомлялося, що економічний ефект роботи ДФС з початку року перевищив 14 млрд грн.

Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня 2020 року.

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