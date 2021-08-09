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Річна інфляція в Україні вперше за три роки перевищила 10%

Зате почала дешевшати олія.

Річна інфляція в Україні вперше за три роки перевищила 10%
Фото: пресс-служба НБУ

Інфляція на споживчому ринку України в липні 2021 року підскочила з 9,5% до 10,2% в річному вимірі. Це найвищий показник з травня 2018 року.

Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у понеділок.

Порівняно з червнем 2021 року на споживчому ринку зафіксували зростання цін на 0,1%.

В минулому місяці почала дешевшати олія (на 0,7%), впали ціни на овочі (на 8,1%) та фрукти (на 0,5%). Водночас подорожчали цукор (6,7%), м'ясо (0,8%), масло (0,6%), яйця (0,3%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття - впали на 5,2%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,6%.

Нагадаємо, що Національний банк вважає, що інфляція в Україні ростиме ще кілька місяців і на кінець третього кварталу вийде на рівень 11,2%.

22 липня НБУ підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% у зв'язку з високою інфляцією і планує ще раз підвищити її восени.

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