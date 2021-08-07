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Закупівлі ProZorro через майданчик УУБ

Кожен бажаючий має право брати участь у тендері, надаючи документи.

Закупівлі ProZorro через майданчик УУБ
Фото: EPA/UPG

Впровадження прозорості в процедуру державних закупівель допомогло подолати деякі корупційні схеми. Тепер всі тендери від держави і державних підприємств прозорі, а кожен бажаючий має право в них брати участь, надаючи документи. Потрібно лише стати учасником чергового тендеру, а для цього якраз і працює Українська Універсальна Біржа (УУБ).

Кожен день держава в особі різних служб і органів оголошує тендери на купівлю продуктів харчування, офісної техніки, ремонту, відновлення та багато чого іншого. Це непоганий спосіб заробити, виконуючи через Прозоро державні замовлення і отримуючи на законних умовах гроші. Ринок величезний, а при дотриманні всіх умов і надання оптимальної ціни гарантується постійний приплив замовлень.

Ключові принципи Prozorro

Кожен знаходить в цьому тільки переваги і можливості для розвитку:

1.     Прозорість. На порталі здійснюється вся процедура закупівель від початку тендера до кінця. Публічною є вся інформація, відповідно можна перевірити, як проходить тендер і хто став за підсумком переможцем;

2.     Конкуренція. Чим більше учасників торгів, тим вище конкуренція, а відтак вдасться зекономити державні гроші на черговій закупівлі;

3.     Партнерство. Сервіс об'єднує інтереси кожного учасника, тому виключені конфлікти або неприємні обставини.

Створення оптимальної системи формує високий рівень безпеки для кожної сторони, а громадськість завжди буде в курсі того, куди саме витрачаються державні кошти.

Як працює система?

Безпосередньо реєстрація в Prozorro заборонена. Для участі в торгах необхідності пройти реєстрацію на одному з сертифікованих майданчиків, наприклад, на УУБ. Prozorro всього лише центральна база, куди потрапляють всі тендери для відкритого доступу. Щодо реєстрації на сторонньому майданчику ніяких проблем не буде. Якщо і необхідна допомога – співробітники служби підтримки готові надати всю інформацію і рекомендації. Такий принцип роботи називається гібридним або дворівневим.

Особливості відкритих торгів

Не тільки автор тендера, а й система вимагає від учасників дотримання внутрішніх правил. Вони зобов'язані надати максимальний пакет документації та дотриматися внутрішніх умов системи. Іноді один з учасників програє торги тільки через те, що неправильно підготував ті чи інші документи. Тому учасникам рекомендується найняти професійних юристів для оцінки кожного елемента і чинника.

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