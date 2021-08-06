"Укрзалізниця" почала електрифікацію ділянки між Черкасами і Смілою

В п'ятницю, 6 серпня, за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра інфраструктури Олександра Кубракова почались роботи з електрифікації 30-кілометрової залізничної ділянки Черкаси – ст. імені Т. Шевченка (Сміла).

Про це повідомила пресслужба уряду.

Роботи планують завершити до кінця 2021 року, після чого в Черкаси з Києва хочуть запустити швидкісні електропоїзди. Вони долатимуть відстань від столиці до обласного центру за 2 год. 30 хв.

Шмигаль назвав електрифікацію дільниці історичним моментом, тому що Черкаси досі були позбавлені нормального залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

"У перспективі це дасть серйозний економічний ефект. Мова йде і про комфорт та швидкість перевезень, і про великий пасажиропотік, оскільки багато жителів області працюють у Києві й приїздять додому на вихідних, і про розвиток туризму", - сказав він.

Електрифікація дозволить запустити електрички до Городища, Корсуня-Шевченківського, Сміли, Кам'янки. Пізніше плануться продовжити електрифіковану ділянку до Гребінки. Від Черкас хочуть запустити щоденні поїзди до сусіднього Кропивницького. Також можна буде запустити денний швидкісний поїзд сполученням Харків — Черкаси — Львів, який буде проходити також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, де сумарно проживає понад 4 млн громадян України.

"Замість тупикового в транспортному плані обласного центру Черкаси перетворяться на інфраструктурний транзитний хаб. Це дасть імпульс для розвитку бізнесу й економіки області, соціальної та економічної активності громадян", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що гроші на електрифікацію ділянки Черкаси - станція імені Тараса Шевченка закладено в державному бюджеті на 2021 рік.

Він також передбачає електрифікацію ділянки Житомир - Новоград-Волинський і закупівлю 100 пасажирських вагонів.