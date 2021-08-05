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Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до моря і в Карпати

У поїзді до Одеси будуть тільки вагони класу СВ.

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до моря і в Карпати
Фото: София Гаврилюк

Укрзалізниця призначила додаткові літні поїзди до Рахова й Одеси та збільшила кількість місць у деяких наявних поїздах.

За інформацією пресслужби компанії, з 6 серпня починає курсувати швидкий нічний поїзд №217/218 Київ - Рахів. Він відправлятиметься зі столиці по парних числах о 14:28. Зворотно з Рахова він вирушатиме по непарних числах о 18:20. Поїзд курсуватиме до 31 серпня.

Із 9 серпня починає курсувати поїзд №287/288 Київ - Одеса. Він відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа. З Києва вирушатиме о 00:55, а зворотно з Одеси – о 13:33. В УЗ попереджають, що 21 серпня з технічних причин поїзд не курсуватиме.

"Цей поїзд складатиметься виключно з вагонів класу RIC. Так називається міжнародний стандарт пасажирських вагонів, які призначені для руху як по вузьких (1435 мм), так і по широких (1520 мм) коліях, у кожному купе передбачено рукомийник. Місця в таких вагонах продаватимуться за принципом СВ: 2 пасажири на купе", - повідомляють у компанії.

Крім того, Укрзалізниця додала вагони до найбільш популярних поїздів, що курсують з Києва до Маріуполя та Попасної.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця призначила додатковий поїзд зі Львова до Херсона та збільшила кількість місць на рейсах до Ужгорода.

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