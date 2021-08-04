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Прибуток Оператора ГТС за перше півріччя впав удвічі

Сукупний борг компаній склав близько 10 млрд гривень. 

Прибуток Оператора ГТС за перші шість мясців року склав 5,6 млрд гривень. За аналогічний період минулого року він складав 13,1 млрд гривень, повідомили в пресслужбі компанії.

Такий результат Оператор ГТС пов'язує із заборгованістю учасників ринку газу за послуги його балансування та транспортування, яка складає понад 10 млрд гривень.

Фото: Оператор ГТС

"Здебільшого (91%) борг утворили приватні ОГРМ (обл- та міськгази), які відібрали значні обсяги газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) із системи магістральних газогонів. Треба зазначити, що ВТВ ОГРМ виріс на 93% порівняно з I півріччям 2020 року, а сукупний борг перед компанією за послуги транспортування і балансування газу у періоді склав майже 9,8 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що компанія стабільно та надійно виконує свої зобов’язання перед державою. 

"Попри рекордні 10 млрд боргів, які утворили гравці ринку природного газу, компанія завершила  I півріччя з прибутком 5,6 млрд грн. Результат міг би бути більше ніж вдвічі кращий, якби не заборгованість облгазів", – зазначив він.

Найбільшими боржниками перед Оператором ГТС є облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), пов'язаної з Дмитром Фірташем. Їхній борг складає 7,97 млрд грн.

Оператор ГТС забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн Європейського Союзу. Акціонером компанії є АТ "Магістральні газопроводи України", яким володіє Мінфін. 

Секретар РНБО Олексій Данілов після поеперднього засідання заявив, що держава за останній час "дивним чином" втратила 16 тисяч 920 км газорозподільчих мереж, які перейшли у приватну власність. З огляду на монопольне становище на цьому ринку групи компаній Дмитра Фірташа, РНБО доручить Кабінету міністрів перевірити їхню діяльність.

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