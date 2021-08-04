На трасі М-05 Київ-Одеса ліквідували наслідки зсуву ґрунту, - Укравтодор

На Одещині на 337 кілометрі траси М-05 Київ – Одеса ліквідували наслідки зсуву ґрунту, який стався 15 липня через інтенсивні опади. На сусідніх ділянках проводять профілактику обвалів. Про це повідомила пресслужба Укравтодору.

“Як і обіцяли, до 3 серпня відновили ділянку траси М-05 поблизу села Троїцьке Подільського району на Одещині. На відрізку вже нанесли дорожню розмітку та влаштовують бордюрний камінь”, - йдеться у повідомленні служби.

Дорожники відновили насип земляного полотна, влаштували пошарово георешітку та геотекстиль, відновили дорожній одяг та нанесли розмітку на відремонтованому покритті.

Фахівці також проводять відновлення укосу земляного насипу у двох місцях правого проїзду траси М-05 (кілометр 337) та одному місці лівого проїзду (339 км). Там замінюють перезволожені ґрунти та укріплюють насип дороги. Особливу увагу приділяють відновленню елементів водовідведення.

Ділянка, де трапився зсув, була побудована ще у 2006 році, відтоді жодних ремонтів не проводилось. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, за кошти державного бюджету в 2019-2020 роках розпочали оновлення дороги М-05 у Київській та Черкаській областях у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”

“Паралельно йде підготовка до оновлення дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР та ЄІБ. В рамках спільного проєкту із міжнародним партнером буде оновлено майже 300 км дороги”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор президентської програми “Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив, що цього року в рамках програми планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.