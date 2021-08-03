Юрик: УЗ електрифікує дільницю Ковель - Ізов - Держкордон

Стартували роботи з електрифікації дільниці Ковель — Ізов — Держкордон, яку виконує Укрзалізниця у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це заявив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик за підсумками інспекції на дільниці.

За його словами, реалізація проєкту допоможе зміцнити експортний потенціал країни.

«Дільниця Ковель — Ізов — Держкордон надважлива для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу. Електрифікація цього напрямку закладе міцний камінь у фундамент збільшення європейського транзитного вантажопотоку й розвиток економіки нашої держави», — сказав Юрик.

Дозвіл на початок основних робіт УЗ отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України, розповіли у пресслужбі компанії. Роботи на дільниці розпочалися зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл, прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.

Крім цього, перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж СЦБ та зв’язку, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення і технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф.

Електрифікація дозволить збільшити вагу вантажних поїздів на дільниці, підвищить пропускну спроможність та скоротить терміни доставки вантажів. Запровадження електротяги на цій дільниці дозволить вивільнити 10 магістральних тепловозів, що суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (близько 12 тис. т/рік). Це також дасть змогу зменшити експлуатаційні витрати на 136,4 млн грн на рік.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який також координує президентську програму «Велике будівництво», раніше анонсував відновлення зручного залізничного приміського сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі.