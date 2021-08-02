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У Краматорську відкриють нову багатопрофільну лікарню ІІІ рівня, – Тимошенко

Лікарня у Краматорську стане своєрідним хабом, який поєднає діагностику, медичну допомогу і науку.

У Краматорську Донецької області з нуля побудують сучасну обласну багатопрофільну лікарню ІІІ рівня. Старт будівництву дав президент Володимир Зеленський, який особисто  ініціював зведення медичного центру.

Подробицями нового проєкту поділився у Facebook заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

«Лікарня у Краматорську стане своєрідним хабом, який поєднає діагностику, медичну допомогу і науку. Тут передбачене функціонування високоспеціалізованих відділень. Більшість видів меддопомоги, які планують надавати у медичному містечку, зараз взагалі не надаються в області або потребують значного розширення», - пояснив Тимошенко.

Зокрема, йдеться про кардіохірургію (дитячу в тому числі), судинну хірургію, гематологію, проктологію, торкальну хірургію, урологію, політравми тощо. На базі стаціонарних відділень також розмістять клінічні кафедри Донецького національного медуніверситету.

«Лікуватись у Краматорську зможуть мешканці не тільки Донецької, а й Луганської та Харківської областей. Розрахунок лише для консультативно-діагностичного підрозділу – 600 відвідувань за зміну», - інформує Тимошенко.

За його словами, Донецька область вийшла в лідери за кількістю проєктів, які реалізують у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Раніше Тимошенко повідомляв, що за президентською програмою наступного року стартує реконструкція обласних лікарень у кожному обласному центрі – по одній дорослій та дитячій лікарні. Також в рамках «Великого будівництва» завершують реконструкцію 200 приймальних відділень по всій країні. 

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