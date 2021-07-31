Вітренко: Україна не розглядає варіант закупівлі газу у Росії

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це".

Київ не розглядає можливість відновленні імпорту газу з території Росії. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

“Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу”, – розповів Вітренко.

Він додав, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.

Вітренко вважає, що одним з найбільш проблемних секторів, який споживає газ, є централізоване теплопостачання. Разом з цим Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу на біомасу або біогаз.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" знову відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на серпень. Раніше цього року "Газпром" також не бронював потужностей на травень, червень і липень, незважаючи на планові ремонти на головних експортних магістралях концерну "Північний потік" і "Ямал-Європа".

Раніше "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов.